"Хочу бути застрахованим": капітан Шахтаря натякнув на можливій відхід з клубу вже взимку

У середу, 13 грудня, були зіграні останні матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/2024. В одному з них донецький Шахтар на виїзді зустрічався з Порту.

Поєдинок завершився з рахунком 5:3 на користь "драконів". Як підсумок, португальці продовжать свій шлях у нинішній єврокубковій кампанії у плей-оф Ліги чемпіонів, а "гірники" гратимуть у Лізі Європи.

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Сезон-2023/2024 може стати останнім для Степаненка в Шахтарі

Після завершення матчу півзахисник донецького клубу Тарас Степаненко прокоментував події на полі, після чого шокував фанатів Шахтаря відповіддю про своє майбутнє. У лідера та капітана чинного чемпіона УПЛ контракт закінчується наприкінці сезону-2023/2024 і вже цієї зими він буде розглядати можливість продовжити кар'єру в іншому місці.

У мене контракт до літа. Якщо чесно, у мене таке вперше в житті, коли 6 місяців лишається до кінця контракту. Завжди було по 5 років, потім 2. Якщо чесно, з цього приводу дуже багато роздумую, можна сказати переживаю. Бо є сили грати, продовжувати карʼєру. Буду взимку дивитися, як воно буде, які будуть варіанти продовження карʼєри.

Якщо чесно, хочу бути застрахованим, бо до літа ще треба дожити, а футбол така гра, де можна отримати травму та все що завгодно. І коли в тебе 6 місяців до кінця контракту, а тобі 34 роки – всі дивляться на вік, попри те, що граєш всі матчі в Шахтарі, збірній в принципі на нормальному рівні. Тому дуже задумуюся над цим, спілкуюся з людьми. Будемо дивитися, що буде взимку",

– заявив Степаненко.

Зазначимо, що досвідчений опорний півзахисник збірної України грає за Шахтар з липня 2010 року. За цей час він провів за "гірників" 411 матчів, у яких забив 29 голів та віддав 25 асистів.