Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу "драконов". Как итог, португальцы продолжат свой путь в нынешней еврокубковой кампании в плей-офф Лиги чемпионов, а "горняки" будут играть в Лиге Европы.

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Сезон-2023/2024 может стать последним для Степаненка в Шахтере

После завершения матча полузащитник донецкого клуба Тарас Степаненко прокомментировал происходящее на поле, после чего шокировал фанатов Шахтера ответом о своем будущем. У лидера и капитана действующего чемпиона УПЛ контракт истекает в конце сезона-2023/2024 и уже этой зимой он будет рассматривать возможность продолжить карьеру в другом месте.

У меня контракт до лета. Если честно, у меня впервые в жизни, когда 6 месяцев остается до конца контракта. Всегда было по 5 лет, потом 2. Если честно, на этот счет очень много раздумываю, можно сказать переживаю. Потому что есть силы играть, продолжать карьеру. Буду зимой смотреть, как оно будет, какие будут варианты продолжения карьеры.

Если честно, хочу быть застрахованным, потому что до лета еще нужно дожить, а футбол такая игра, где можно получить травму и все, что угодно. И когда у тебя 6 месяцев до конца контракта, а тебе 34 года – все смотрят на возраст, невзирая на то, что играешь все матчи в Шахтере, сборной в принципе на нормальном уровне. Поэтому очень задумываюсь над этим, общаюсь с людьми. Будем смотреть, что будет зимой",

– заявил Степаненко.

Отметим, что опытный опорный полузащитник сборной Украины играет за Шахтер с июля 2010 года. За это время он провел за "горняков" 411 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 25 ассистам.

Интересно. В 2023 году Шахтеру осталось сыграть еще один матч. "Горняки" уже закончили официальные выступления, однако сыграют матч в Японии с Ависпой Фукуока, который будет иметь статус благотворительного. Он состоится 18 декабря в Токио.