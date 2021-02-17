Рафаель Надаль сенсаційно вилетів з Australian Open, не побивши рекорд Федерера

Іспанський тенісист Рафаель Надаль 17 лютого сенсаційно вилетів з Australian Open-2021. В 1/4 фіналу другий номер світового рейтингу поступився греку Стефаносу Циципасу.

Стефанос Циципас – Рафаель Надаль 3:2 (3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5)

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Надаль та Циципас влаштували справжню драму в битві за півфінал. Іспанський тенісист впевнено виграв два перші сети й був близький, щоб швидко виграти матч.

Однак Циципас вирішив дати бій. У напруженому третьому сеті Стефанос зумів вирвати перемогу, після чого зрівняв рахунок у четвертій партії.

В останній 5 партії тенісисти впевнено захищали свої подачі, однак в 11 геймі нерви Надаля не витримали. Іспанець програв свою подачу, а вже в наступному геймі грек подав на матч.

Поєдинок тривав понад 4 години.

Стефанос Циципас – Рафаель Надаль відеоогляд

Надаль не побив рекорд Федерера

34-річний іспанський тенісист був близький, щоб побити рекорд швейцарця Роджера Федерера за кількістю перемог на турнірах серії Гренд Слем. Наразі Рафа та Роджер мають по 20 перемог.

Наблизитися до рекордів Федерера та Надаля на Australian Open може серб Новак Джокович. Володар 17 титулів на турнірах Гренд Слем у півфіналі зіграє проти Аслана Карацева з Росії.

Натомість Циципасу буде протистояти росіянин Даніїл Медвєдєв.