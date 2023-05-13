З'їхав з глузду: президент Федерації дзюдо Франції хоче побачити росіян на Олімпіаді-2024

Президент Федерації дзюдо Франції Стефан Номіс публічно висловив свою підтримку російським дзюдоїстам. Той не лише радий їх поверненню на міжнародні змагання, а й хоче побачити їх на домашній Олімпіаді-2024 у Парижі.

Нещодавно Міжнародна федерація дзюдо офіційно повернула до змагань росіян та білорусів. Рекомендації МОК дають свої плоди. Але ця вся ситуація є виграшною лише для двох сторін – Росії та Білорусі. Увесь цивілізований світ виступає проти повернення спортсменів ворожих країн.

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Номіс: Не вони вирішили розпочати війну

Очільник французької федерації Стефан Номіс зобов'язався, що виконуватимуть рішення МОК, адже переважна більшість виступила за те, аби повернути росіян та білорусів до змагань. На його думку, ситуація у світі не повинна забирати у спортсменів країн, які воюють, спортивний інтерес та участь у змаганнях.

Президент французької федерації дзюдо заявив, що не російські спортсмени розпочали війну проти України. Номіс заговорив про участь росіян на Олімпіаді, яка у 2024 році відбудеться у Парижі.

Ми не хочемо, щоб російські спортсмени були у найбільш програшній ситуації. Не вони вирішили розпочати війну, тому добре, що ми бачимо їх на чемпіонаті світу у Досі. Дзюдо – це велика родина. Ми хочемо, щоб вони брали участь в Олімпіаді в Парижі. Ми хочемо, щоб усі країни були в Парижі. Це дуже важливо,

– заявив Номіс.

"Ви можете впливати на політику за допомогою спорту"

Той пригадав скандальний ЧС-2023 з дзюдо у Досі, куди допустили російських та білоруських спортсменів. Натомість через цю причину відзаявились дзюдоїсти з України. Очільник федерації висловив свою підтримку Україні та розповів, що декілька українських атлетів тренуються у Франції.

"Шкода українських спортсменів, що вони не беруть участі в чемпіонаті світу, але це їхній вибір, і ми його поважаємо. Міністерка спорту Франції виділила 1 мільйон євро міністру спорту України на тренування та підготовку спортсменів до Олімпіади. Деякі українські спортсмени тренуються у Франції, і ми хотіли б, щоб на Олімпіаді були всі країни. Коли ви ведете переговори і виникає проблема, вам потрібно поговорити з усіма людьми, тому дуже важливо мати такі комунікації між спортсменами", – заявив президент федерації.

Номіс додав, що саме через спорт можна впливати на політичні дії.

Геополітика в спорті дуже важлива. Ви можете впливати на політику за допомогою спорту. Під час спортивної події легше спілкуватися з людьми. Геополітика і спорт давно разом. Коли П’єр де Кубертен створював Олімпійські ігри, він мав намір досягнути мир між усіма країнами,

– додав очільник французької федерації дзюдо.

Цікаво, що раніше саме міністри спорту Великої Британії та Франції заявили, що мають сумніви, що російські та білоруські спортсмени зможуть виступати виключно під нейтральним статусом та ніяк не будуть пропагувати цінності своїх держав-окупанток.

Також проти росіян виступила очільниця Парижа Анн Ідальго. Вона не хоче бачити російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх-2024 у столиці Франції.

Нагадаємо, що з 7-го по 12-те травня у Досі відбувався чемпіонат світу-2023 з дзюдо. Змагання відзначились не лише участю росіян, а й їх підтримкою на трибунах.

Важливо! Виконавчий комітет не допустив до ЧС-2023 з дзюдо у Досі вісьмох російських дзюдоїстів, оскільки більшість із них на контракті з російською армією. IJF допустила лише тих, хто працює у Федеральному тренувальному спортивному центрі на Росії.

Сім'я, яка спостерігала за подіями з трибун, одягнула на себе георгіївські стрічки. Провокація у чистому вигляді від уболівальників.

Міжнародна федерація дзюдо миттєво відреагувала на такий вчинок та пояснила свої дії щодо них. Виявилось, що організатори змагань просили глядачів зняти з себе заборонену символіку. На що ті відповіли відмовою. Після чого організаторам нічого не залишалось, як вивести порушників із арени та заборонити їм з'являтись на змагання в інші дні.

Ось такі провокації будуть постійно, поки російських та білоруських спортсменів будуть допускати до міжнародних змагань.