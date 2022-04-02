Став на захист воріт: папуга перервав тренування збірної Бразилії – кумедне відео

На одне із тренувань збірної Бразилії з футболу завітав непроханий гість. Папуга вирішив перевірити на міцність каркас воріт.

Непроханий гість на тренуванні

Бразильські футболісти спокійно проводили своє звичайнісіньке тренування. Але в один момент на нього завітав папуга, який змусив національну команду перервати тренувальний процес.

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Непроханий гість сів на поперечину воріт. Як не старались персонал команди та голкіпер Ліверпуля Бекер Алісон, але зігнати пернатого не змогли. Згодом красивий папуга сам покинув тренування Бразилії.

На згадку про себе папуга залишив дірки на рукавицях Алісона.

Папуга залетів на тренування Бразилії: дивіться відео

Свій останній матч Бразилія зіграла 30 березня проти Болівії. Підопічні Тете здобули розгромну перемогу з рахунком 0:4 у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.