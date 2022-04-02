Мостовий: Наш дім "асвабаділі"

Досвідчений 34-річний футболіст публічно виклав світлини свого зруйнованого приватного будинку. Андрій Мостовий коротко підписав фото: "Наш дім асвабаділі".

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Окупанти не дивляться ні на що, вони бомбардують українські міста, стирають їх з лиця землі, гинуть мирні жителі та діти. Хоча росіяни далі стверджують, що б'ють лише по військових об'єктах. Будинки спортсменів теж потрапили під приціл та стали "військовими об'єктами".

Що відомо про футболіста Андрія Мостового