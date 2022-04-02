Незваный гость на тренировке

Бразильские футболисты спокойно проводили свою обычную тренировку. Но в один момент на него пришел попугай, заставивший национальную команду прервать тренировочный процесс.

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Незваный гость сел на перекладину ворот. Как ни старались персонал команды и голкипер Ливерпуля Беккер Алисон, но согнать пернатого не смогли. Впоследствии красивый попугай сам покинул тренировку Бразилии.

В память о себе попугай оставил дыры на перчатках Алисона.

Попугай залетел на тренировку Бразилии: смотрите видео

Свой последний матч Бразилия сыграла 30 марта против Боливии. Подопечные Тете одержали разгромную победу со счетом 0:4 в квалификации на чемпионат мира-2022.