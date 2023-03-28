В роли гостей на мероприятие пригласили тренерский штаб и футболистов сборной Аргентины, которые в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграли в серии пенальти Францию. Все они получили копии Кубка мира, Копа Америки и трофея Финалиссима.

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Невероятный сюрприз для Лео

Все эти кубки завоевали подопечные Лионеля Скалони за последние годы.

Перед жеребьевкой прошел еще один эмоциональный момент. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел на сцену, где увидел свою статую в полный рост с чемпионским титулом.

Она была настолько реалистичной, что издали было сложно отличить, где стоит Месси, а где его неодушевленная копия.

Лео был приятно удивлен таким сюрпризом.

Теперь статуя Месси будет стоять рядом со статуями легендарных Марадоны и Пеле в музее КОНМЕБОЛ.

Месси увидел свою статую в полный рост: смотрите видео



Статуя Лионеля Месси в полный рост / Фото из инстаграммы Лионеля Месси

Напомним, что Месси стал автором дубля в ворота Франции в финале ЧМ-2022. Также Лионель реализовал первый пенальти в послематчевой серии 11-метровых.

Основное и дополнительное время финала закончилось боевой мировой 2:2, поэтому судьбу победителя ЧМ-2022 определяли в серии пенальти, где точнее были аргентинцы 4:2.

Было много слухов, что Лео на мажорной ноте закончит свои выступления за сборную, но развеял все слухи и продолжит феериты за Аргентину.

К слову. Уже 29 марта аргентинская сборная проведет товарищескую игру против Кюрасао.