Стасюк приніс Україні "бронзу" чемпіонату світу U-23 з боротьби у Сербії: відео
Джерело:24 канал
На чемпіонаті світу U-23 з боротьби у Сербії. були розіграні нагороди серед вільників. Данило Стасюк став автором першої медалі для України.
Перша медаль українських вільників
6 листопада українські вільники відкрили для себе відлік нагород для України. Данило Стасюк змагався за "бронзу" у ваговій категорії до 97 кілограмів.
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На шляху до бронзової сутички українець здобув дві впевнені перемоги над поляком (10:1) та іранцем (6:0). А вже у півфіналі зазнав поразки від представника Молдови (4:1).
У боротьбі за третє місце суперником Стасюка став борець із Угорщини. Український вільник переконливо повів у рахунку 4:0, віддавши супернику лише одне очко. У підсумку – 4:1 перемога українця. Данило Стасюк – бронзовий призер чемпіонату світу до 23-х років.
Бронзова сутичка Стасюка: відео
- В українській скарбничці ще точно буде одна медаль від вільників. У фінал вагової категорії до 86 кілограмів вийшов Мухаммед Алієв. Його суперником буде борець із Ірану.
- Нагадаємо, що українські борчині тріумфували у Сербії. Українки здобули 7 нагород та посіли перше місце у загальному командному заліку змагань. Такий виступ став історичним для нашої країни. Чемпіонками світу стали Аліна Акобія-Грушина, Анастасія Лавренчук та Анастасія Альпєєва.