Стасюк приніс Україні "бронзу" чемпіонату світу U-23 з боротьби у Сербії: відео

На чемпіонаті світу U-23 з боротьби у Сербії. були розіграні нагороди серед вільників. Данило Стасюк став автором першої медалі для України.

Перша медаль українських вільників

6 листопада українські вільники відкрили для себе відлік нагород для України. Данило Стасюк змагався за "бронзу" у ваговій категорії до 97 кілограмів.

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На шляху до бронзової сутички українець здобув дві впевнені перемоги над поляком (10:1) та іранцем (6:0). А вже у півфіналі зазнав поразки від представника Молдови (4:1).

У боротьбі за третє місце суперником Стасюка став борець із Угорщини. Український вільник переконливо повів у рахунку 4:0, віддавши супернику лише одне очко. У підсумку – 4:1 перемога українця. Данило Стасюк – бронзовий призер чемпіонату світу до 23-х років.

Бронзова сутичка Стасюка: відео