Стартувала друга хвиля продажу квитків на матч Шотландія – Україна: як підтримати збірну

У середу, 4 травня, у продаж надійшла чергова партія квитків на матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Шотландія – Україна. Щоб отримати квиток на поєдинок попередньо потрібно онлайн придбати сертифікат.

Як та де придбати квитки

Уболівальники збірної України можуть відвідати виїзний матч, якщо попередньо куплять спеціальний сертифікат. Після чого володар сертифікату повинен обміняти його на квиток, який дозволить йому потрапити у чашу стадіону в Глазго.

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Сертифікат можна придбати виключно онлайн на сайті ticketsbox.com. Вартість одного складає 25 фунтів стерлінгів. На одні руки видаються лише чотири сертифікати. Стати щасливчиком сертифіката у гостьовий сектор арени можна до 22 травня 2022 року включно.

Для цього українському уболівальнику необхідно заповнити заявку: вказати ПІБ, номер закордонного паспорта, дату народження, номер мобільного телефону та електронну адресу.

Як обміняти сертифікат на перепустку на гру

На електронну скриньку надійде лист, у якому буде повідомлено старт про обмін сертифікатів на квитки. При цій процедурі потрібно буде пред'явити видруковані сертифікати для кожного квитка та копії перших сторінок закордонних паспортів усіх осіб, що зазначені у замовленні.

Сертифікат не є перепусткою на поєдинок. Перед початком матчу його в обов'язковому порядку потрібно буде обміняти на квиток.

Квиток на футбольний поєдинок не допоможе вам легко покинути Україну під час воєнного стану. В’їзд до Шотландії можливий лише за наявності британської візи та з урахуванням усіх чинних законодавчих обмежень для громадян України під час війни.

Збірна України вже у Словенії

Частина національної команди вже розмістилась в Брно, що за 40 кілометрів від Любляни. 1 травня у готель заселився тренерський штаб, який приїхав із України з чотирма футболістами.

Вже наступного дня до "синьо-жовтих" доєднались гравці Шахтаря. До розташування із рядом "гірників" прибув вінгер Михайло Мудрик, який в останньому благодійному матчі донеччан зазнав травми. Вже у збірній футболіст пройде медичне обстеження.

5 травня до команди приєднаються динамівці. Станеться це після благодійного поєдинку Динамо проти швейцарського Базеля.

Набиратимуть форму у спарингах

Під час підготовки підопічні Олександра Петракова проведе ряд контрольних спарингів. Вже відомий перший суперник. Ним стане Боруссія Менхенгладбах. За словами президента УАФ Андрія Павелка, національна команда проведе 4 або 5 товариських ігор.

Підготовка до матчу проти Шотландії триватиме близько місяця. 1 червня Україна зіграє проти шотландців у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Якщо "синьо-жовті" святкуватимуть перемогу, то вже 5 червня зустрінуться з Уельсом у боротьбі за путівку у Катар.