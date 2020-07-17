У Лас-Вегасі в ніч на 17 липня відбувся вечір боксу компанії Top Rank. На рингу помірялись силами Вердехо та Мадера, де перший гарматною комбінацією відправив суперника у нокаут.

У головному бою вечора на арені "The Bubble" пуерторіканський боксер у легкій вазі Фелікс Вердехо (27-1-0, 17 КО) переміг американця Уілла Мадера (15-1-3, 8 КО), пише 24 канал.

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Потужний нокаут

Вердехо нокаутував суперника вже наприкінці першого раунду.

Мадера кидався на суперника непідготовленими атаками, за що явно поплатився, наразившись на потужний аперкот, після чого Вердехо додав ще один акцентований удар справа і Мадера виявився в чистому нокауті.

Ця поразка стала для Мадери першою у кар'єрі.

Відео нокауту від Вердехо:

Бій проти Ломаченка

Вердехо переміг у кваліфікаційному американському відборі на Олімпійські ігри 2012. Після перемоги над мексиканським боксером Гутьєрресом, він увійшов у топ-4, чим собі і гарантував квоту на Олімпіаду.

Після впевнених двох стартових перемог, Вердохо програв у чвертьфіналі майбутньому чемпіону ігор, українцю Василю Ломаченко. Тепер пеурторіканець не проти взяти реванш в українця.

Знову зустрітися з Ломаченко – це було б щось велике для мене. Це був би олімпійський реванш. Я хочу помститися йому за ту поразку,

– цитує слова боксера BoxingScene.