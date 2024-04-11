Витримав удар Голанда: сейв Луніна може стати найкращим у Лізі чемпіонів – яскраве відео

У вівторок, 9 квітня, відбулися матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. В одному із них Реал та Манчестер Сіті розписали бойову нічию (3:3)

Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь поєдинок. Український голкіпер пропустив 3 м'ячі, але крім цього відзначився 3-ма сейвами.

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Лунін зумів протистояти Голанду

На 2-й хвилині матчу Манчестер Сіті приголомшив Реал, забивши швидкий гол. Сілва, замість навісу у штрафний, пробив у ближній кут воріт Луніна. До перерви "вершкові" оговталися і не лише зрівняли рахунок, але й вийшли вперед – 2:1. Другий тайм розпочався для Реалу невдало: МанСіті швидко забив два голи і знову вийшов вперед – 2:3. Проте "королівський клуб" не здався і зумів врятуватись від домашньої поразки.

Один із сейвів українець оформив, протистоявши удару зіркового футболіста з Норвегії, Ерлінга Голанда. Він намагався пробити з лівого боку зблизька до воріт, але Лунін зумів відбити удар однією рукою.

УЄФА відзначило цей сейв і опублікувало опитування, в якому вболівальники можуть обрати найкращий воротарський порятунок цього тижня.

Феєричний сейв Луніна: відео

За звання найкращого сейву Андрій Лунін змагатиметься з Яном Облаком (Атлетіко), Джанлуїджі Доннарумою (ПСЖ) та Грегорем Кобелем (Боруссія Дортмунд).

Відзначимо. Карло Анчелотті не став критикувати Андрія Луніна за пропущені м'ячі. Він відзначив чудову гру ногами та в загальному достойно оцінив гру українця.

У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв 5 матчів в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що матч-відповідь Манчестер Сіті – Реал відбудеться 17 квітня о 22:00 за київським часом. Команди розіграють між собою квиток до півфіналу Ліги чемпіонів.