Додаткові ризики виникли через терористичну організацію ІДІЛ. Вона через фонд Аль-Азаїма поширила повідомлення, в якому відкрито погрожує терактом.

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Лунін і Зінченко в небезпеці

Цей ресурс опублікував зображення з озброєною людиною та назвами стадіонів, на яких пройдуть чвертьфінальні матчі Ліги Чемпіонів цього тижня – "Емірейтс Стедіум", "Парк де Пренс", "Метрополітано" та "Сантьяго Бернабеу".

На постері також присутній напис "Вбити їх усіх".

ІДІЛ погрожує провести теракти на матчах ЛЧ
ІДІЛ погрожує провести теракти на матчах ЛЧ / Фото з сайту Marca

Зазначимо, що ІДІЛ вже кілька разів чітко давав зрозуміти, що його приціл спрямований на те, що організація називає "м’якими цілями", наприклад, на великі спортивні події.

Нагадаємо, що у перших матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів зустрінуться:

  • Реал – Манчестер Сіті
  • ПСЖ – Барселона
  • Арсенал – Баварія
  • Атлетіко – Боруссія Дортмунд

У двох з цих пар участь у поєдинках візьмуть футболісти збірної України – Андрій Лунін та Олександр Зінченко. Всі матчі розпочнуться о 22:00.

За інформацією іспанського видання, місцеві органи безпеки вже проінформували Реал про загрозу з боку ІДІЛ. Наразі вжито посилених заходів безпеки, а Міністерство внутрішніх справ Іспанії присвоїло цьому поєдинку категорію "з підвищеним ризиком".