Додаткові ризики виникли через терористичну організацію ІДІЛ. Вона через фонд Аль-Азаїма поширила повідомлення, в якому відкрито погрожує терактом.
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Лунін і Зінченко в небезпеці
Цей ресурс опублікував зображення з озброєною людиною та назвами стадіонів, на яких пройдуть чвертьфінальні матчі Ліги Чемпіонів цього тижня – "Емірейтс Стедіум", "Парк де Пренс", "Метрополітано" та "Сантьяго Бернабеу".
На постері також присутній напис "Вбити їх усіх".
ІДІЛ погрожує провести теракти на матчах ЛЧ / Фото з сайту Marca
Зазначимо, що ІДІЛ вже кілька разів чітко давав зрозуміти, що його приціл спрямований на те, що організація називає "м’якими цілями", наприклад, на великі спортивні події.
Нагадаємо, що у перших матчах чвертьфіналу Ліги чемпіонів зустрінуться:
- Реал – Манчестер Сіті
- ПСЖ – Барселона
- Арсенал – Баварія
- Атлетіко – Боруссія Дортмунд
У двох з цих пар участь у поєдинках візьмуть футболісти збірної України – Андрій Лунін та Олександр Зінченко. Всі матчі розпочнуться о 22:00.
За інформацією іспанського видання, місцеві органи безпеки вже проінформували Реал про загрозу з боку ІДІЛ. Наразі вжито посилених заходів безпеки, а Міністерство внутрішніх справ Іспанії присвоїло цьому поєдинку категорію "з підвищеним ризиком".