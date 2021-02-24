Стали відомі подробиці про стан легендарного гольфіста Вудса після ДТП

Напередодні, 23 лютого, стало відомо, що відомий гольфіст Тайгер Вудс потрапив в серйозне ДТП. Вудс перекинувся на своєму позашляховику в Лос-Анджелесі.

Вудс перебуває в свідомості і відновлюється в лікарняній палаті. Про це розповів лікар спортсмена Аніш Махаджан.

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За його словами, Вудс отримав серйозні травми правої нижньої кінцівки, якими під час термінової операції займалися фахівці-ортопеди.

Осколкові відкриті переломи як верхньої, так і нижньої частини великої та малої гомілкових кісток були стабілізовані шляхом введення стрижня в кістку. Інші пошкодження кісток стопи і гомілки були стабілізовані за допомогою комбінації гвинтів і штифтів,

– сказав лікар.

Махаджан зазначив, що пошкодження м'язів і м'яких тканин ноги вимагало хірургічного втручання через набряк. Вудс в січні був прооперований, йому була видалена частина міжхребцевого диска, яка затискала нерви.

Тайгер Вудс потрапив у ДТП: що відомо

ДТП сталося близько 7 ранку 23 лютого, коли Вудс їхав по дорозі через місто Ранчо Палос Вердес, розташоване неподалік від Лос-Анджелеса. Всупереч попереднім повідомленням, в автомобілі Genesis він був один.

За словами поліцейських, на складній ділянці дороги, де спуск доводиться на поворот вліво, його автомобіль несподівано перетнув розділову смугу, зустрічні смуги і вилетів з траси в кювет, по дорозі вдарившись об два дорожніх знака, і перевернувшись.