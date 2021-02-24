Накануне, 23 февраля, стало известно, что известный гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП. Вудс перевернулся на своем внедорожнике в Лос-Анджелесе.

Вудс находится в сознании и восстанавливается в больничной палате. Об этом рассказал доктор спортсмена Аниш Махаджан.

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По его словам, Вудс получил серьезные травмы правой нижней конечности, которыми во время срочной операции занимались специалисты-ортопеды.

Осколочные открытые переломы как верхней, так и нижней части большой и малой берцовых костей были стабилизированы путем введения стержня в кость. Другие повреждения костей стопы и голени были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов,

– сказал врач.

Махаджан отметил, что повреждение мышц и мягких тканей ноги требовало хирургического вмешательства из-за отека. Вудс в январе был прооперирован, ему была удалена часть межпозвоночного диска, которая зажимала нервы.

Тайгер Вудс попал в ДТП: что известно

ДТП произошло около 7 утра 23 февраля, когда Вудс ехал по дороге через город Ранчо Палос Вердес, расположенный неподалеку от Лос-Анджелеса. Вопреки предыдущим сообщениям, в автомобиле Genesis он был один.

По словам полицейских, на сложном участке дороги, где спуск приходится на поворот влево, его автомобиль неожиданно пересек разделительную полосу, встречные полосы и вылетел с трассы в кювет, по дороге ударившись о два дорожных знака, и перевернувшись.