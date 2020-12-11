У австрійському Хохфільцені стартував третій етап Кубка світу з біатлону. У п'ятницю, 11-го грудня, відбулася жіноча спринтерська гонка.

Білоруска Дінара Алімбекова розпочала гонку 21-ю та пройшла два вогневі рубежі чисто. Хороший хід, чиста стрільба та помилки суперниць призвели до першої перемоги для біатлоністки з Білорусі на етапах Кубка світу, пише 24 канал.

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Майже неймовірний фініш видала Тіріль Екхофф, яка стартувала під 85 номером. "Норвезька ракета" з одним промахом змогла увірватись на другу сходинку п'єдесталу. Трійку лідерок теж з одною хибою замкнула Франциска Пройсс, яка перерва чорну смугу без призів для німкень.

Результати

1. Дінара Алімбекова (Білорусь)

2. Тіріль Екхофф (Норвегія)

3. Франциска Пройсс (Німеччина)

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22. Юлія Джима (Україна)

24. Дар'я Блашко

45. Валентина Семеренко

59. Катерина Бех

69. Віта Семеренко

Хід гонки для українок

Першою на старт серед українок вийшла Дар'я Блашко, яка стала справжнім відкриттям перших двох етапів. На першій стрільбі вона закрила всі мішені, але поступалась суперницям у швидкості.

Друга стрільба Блашко також була ідеальною. Щоправда, українці потрібно додати у швидкості стрільбі. Близько 10 додаткових секунд Дар'я втрачала на рубежі.

Наступною з українок розпочали свою стрільбу у спринті Валентина Семеренко. Одна з сестер Семеренко впоралась з підступним вітром на стрільбищі та закрила всі мішені. Олімпійська чемпіонка випереджала 24-річну землячку Блашко аж на 18 секунд після першої стрільби.

Джима, яка стартувала у гонці третьою серед українських біатлоністок, також підтримала нулі на вогневих рубежах.

Схоже, Валентина Семеренко занадто переоцінили свої шанси на другому вогневому рубежі. Швидкий темп дав наслідки – 2 промахи та 300 додаткових метрів дистанції. Відразу на старт вийшла її сестра Віта.

Друга стрільба погіршила становище українських біатлоністок у гонці. Джима також не змогла завершити цю гонку з двома нулями – один прикрий промах. Не можна не звернути увагу на непогану швидкість Юлії на дистанції.

Передостання надія України була Віта Семеренко. Але 34-річна біатлоністка "посипалась" на другій стрільбі. Віта вирішила не відставати від сестри та схибила двічі.

Останньою на трасу у засніженому Хохфільцені вийшла Катерина Бех, але знову стрільба підвела українку. Один промах на першому вогневому рубежі відразу відкинув нешвидку спортсменку з України аж за 60 позицію. Після другого вогневого рубежу Катерина додала у свій актив ще один промах – сумарна дві хиби.

Джима продемонструвала одну з найкращий для себе гонок у новому сезоні. Такий рівень дозволив олімпійській чемпіонці посісти найвищу позицію у спринті серед українок – 22 місце. Блашко продовжує демонструвати хороший рівень – 24-та. У залікову зону не потрапили відразу три українки. Валентина Семеренко – 45-та, Катерина Бех – 58. Останньою серед українок стала Віта Семеренко – 69-та позиція.