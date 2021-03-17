Стало відомо де Фінляндія прийме збірну України у відборі на ЧС-2022

Збірна Фінляндії є суперником України у відборі на чемпіонат світу з футболу 2022 року. У жовтні наша команда відправиться в гості на поєдинок проти фіннів.

У Фінляндії вирішили, що всі домашні матчі їх національна збірна проводитиме у Гельсінкі на "Олімпійському стадіоні". Це стосується і матчу проти збірної України, який запланований на 9 жовтня.

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Причиною такого рішення стала ситуація з пандемією коронавірусу у світі.

Чи будуть допущені вболівальники на ці матчі – поки невідомо.

Варто нагадати, що і збірна України свій домашній матч проти Фінляндії перенесли зі Львова до Києва саме через погіршення епідеміологічної ситуації. 28 березня команди зіграють між собою на НСК "Олімпійський". Там же збірна України зіграє і з Казахстаном 31 березня. Ця команда теж є суперником українців у відборі на ЧС-2022.

Збірна України вже грала проти Фінляндії. Команди зустрічалися у відборі на ЧС-2018. В обох матчах збірна України святкувала перемогу. А матч у Фінляндії відбувся у місті Тампере.