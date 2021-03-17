Сборная Финляндии является соперником Украины в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года. В октябре наша команда отправится в гости на поединок против финнов.

В Финляндии решили, что все домашние матчи их национальная сборная будет проводить в Хельсинки на "Олимпийском стадионе". Это касается и матча против сборной Украины, который запланирован на 9 октября.

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Причиной такого решения стала ситуация с пандемией коронавируса в мире.

Будут ли допущены болельщики на эти матчи – пока неизвестно.

Стоит напомнить, что и сборная Украины свой домашний матч против Финляндии перенесли из Львова в Киев именно из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. 28 марта команды сыграют между собой на НСК "Олимпийский". Там же сборная Украины сыграет и с Казахстаном 31 марта. Эта команда тоже является соперником украинцев в отборе на ЧМ-2022.

Сборная Украины уже играла против Финляндии. Команды встречались в отборе на ЧМ-2018. В обоих матчах сборная Украины праздновала победу. А матч в Финляндии состоялся в городе Тампере.