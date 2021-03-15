В останні дні в соцмережах отримало популярність відео під назвою "What is Ukraine?" з кадрами примітних місць нашої країни. І ось з'явився і аналогічний відеоролик на футбольну тему – "What is Zbirna?".

Одним з перших його на своїй сторінці в інстаграмі розмістив голкіпер Шахтаря Андрій Пятов.

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Ролик з емоційними моментами поєдинків "синьо-жовтих" воротар підписав коротко: "Моя рідна". І додав до фрази значок сердечка.

Дивіться відео "What is Zbirna?"

Найближчі матчі збірної України

У березні на збірну України очікує одразу три поєдинки у відборі до ЧС-2022. 24 березня збірна України зіграє проти Франції в Сен-Дені.

Після цього два матчі будуть домашніми для "синьо-жовтих" – 28 березня проти Фінляндії та 31 березня проти Казахстану. Обидва матчі відбудуться на "Арені Львів".