На третину менше, ніж у Мудрика: скільки заробить Забарний у Борнмуті

Колишній гравець київського Динамо Ілля Забарний готується до дебюту в АПЛ. Молодий футболіст матиме змогу додати не тільки в майстерності, але і у фінансовому плані.

В останній день трансферного вікна англійський Борнмут зумів підписати 20-річного таланта Динамо Іллю Забарного. Незважаючи на статус аутсайдера Ліги українець отримуватиме набагато більшу зарплату, ніж в столичному клубі.

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Забарний стане футбольним "мільйонером"

За повідомленням телеграм-каналу "Динамо Київ Inside", гравець збірної України буде заробляти 67 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, або 3,49 мільйонів фунтів на рік.

Зауважимо, що в столичному клубі Забарний не був найбільш оплачуваним гравцем. Він навіть не входив в топ-6 рейтингу футболістів Динамо із найбільшою зарплатою і, відповідно, отримував менше одного мільйона на рік.

Звичайно, Ілля зароблятиме в Борнмуті менше, ніж Михайло Мудрик в Челсі. Нагадаємо, що зимовий новачок лондонців отримуватиме 97 тисяч фунтів на тиждень. Таким чином заробітна плата новачка "вишень" буде на третину менша, ніж у нової зірки "синіх".