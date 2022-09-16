Цього літа багато українських гравців поміняли клуби. Втім, із УПЛ так ніхто і не поїхав закордон, у тому числі і лідер Динамо Віктор Циганков.

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Хавбеком цікавились у Німеччині, Італії та Іспанії, однак трансфер не відбувся. При цьому контракт Віктора з "біло-синіми" завершується вже через рік. Тим часом, в ЗМІ з'явилась інформація по зарплаті Циганкова.

Як виявилось, півзахисник є найбільш оплачуваним гравцем Динамо. Його оклад становить близько двох мільйонів євро на рік. При цьому Віктор розраховує на суттєве підвищення, якщо він все ж таки погодиться залишитись і надалі в Динамо.

Другим в рейтингу зарплат киян йде капітан Сергій Сидорчук – до 1,2 мільйона євро. В свою чергу по 800-900 тисяч отримують Георгій Бущан, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський та Денис Гармаш.

Динамо провалило старт сезону

Цього сезону Динамо вкрай невдало стартувало. Кияни вилетіли із Ліги чемпіонів, програвши у кваліфікації Бенфіці. Також у трьох стартових турах УПЛ "біло-сині" зазнали двох поразок (від Дніпра-1 та Зорі).

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Більш того, в Лізі Європи у Динамо також кепські справи. У першій грі групової стадії "біло-сині" програли в гостях Фенербахче (1:2). після чого мінімально поступилися вдома АЕКу з Ларнаки (0:1).

Як АЕК забивав Динамо: