В последний день трансферного окна английский Борнмут сумел подписать 20-летнего таланта Динамо Илью Забарного. Несмотря на статус аутсайдера Лиги украинец будет получать гораздо большую зарплату, чем в столичном клубе.

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Забарный станет футбольным "миллионером"

По сообщению телеграмм-канала "Динамо Киев Inside", игрок сборной Украины будет зарабатывать 67 тысяч фунтов стерлингов в неделю, или 3,49 миллиона фунтов в год.

Заметим, что в столичном клубе Забарный не был самым оплачиваемым игроком. Он даже не входил в топ-6 рейтинга футболистов Динамо с самой большой зарплатой и, соответственно, получал менее одного миллиона в год.

Конечно, Илья будет зарабатывать в Борнмуте меньше, чем Михаил Мудрик в Челси. Напомним, что зимний новичок лондонцев будет получать 97 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, заработная плата новичка "вишен" будет на треть меньше, чем у новой звезды "синих".

Напомним, что согласно данным Transfermarkt, Борнмут заплатил Динамо за переход Забарного 22,7 миллиона евро. Кроме того, киевляне получат бонусы, если Илья станет основным игроком команды и "вишни" сохранят место в АПЛ. Также Динамо получит процент от будущей продажи 20-летнего защитника.