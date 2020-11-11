Український тенісист Стаховський здобув другу поспіль перемогу, здолавши росіянина
Найкращий український тенісист Сергій Стаховський продовжив переможну серію. Після трьох поспіль поразок Стаховський вже здобув дві перемоги. Сергій продовжує боротьбу на турнірі у Братиславі (Словаччина).
Після перемоги над словаком Лукашом Лацко українець в 1/8 фіналу здолав опір росіянина Романа Сафіулліна. Про це повідомляє 24 канал.
До речі Ястремська сенсаційно програла 110-й ракетці світу
Роман Сафіуллін – Сергій Стаховський 1:2 (6:4, 4:6, 4:6)
Поєдинок між Сафіулліним та Стаховським тривав майже дві години. Тенісисти провели на корті всі три сети.
Хід гри
У першому сеті тенісисти надзвичайно впевнено грали на своїх подачах, однак у 9-у геймі Сергій дозволив росіянину зробити брейк. У наступному геймі Роман подав на партію.
У наступному сеті ситуація повторилася з точністю до навпаки: Стаховський вирвав перемогу в 10-у геймі, реалізувавши другий сет-бол.
У шостому геймі вирішального сету Стаховський вийшов вперед (4:2). Однак Сафіуллін відразу відігрався. У підсумку Стаховський виграв завдяки брейку в 10-у геймі.
Наступним суперником Стаховського стане німець Максимільян Мартерер.
Поділитися новиною