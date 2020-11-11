Найкращий український тенісист Сергій Стаховський продовжив переможну серію. Після трьох поспіль поразок Стаховський вже здобув дві перемоги. Сергій продовжує боротьбу на турнірі у Братиславі (Словаччина).

Після перемоги над словаком Лукашом Лацко українець в 1/8 фіналу здолав опір росіянина Романа Сафіулліна. Про це повідомляє 24 канал.

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Роман Сафіуллін – Сергій Стаховський 1:2 (6:4, 4:6, 4:6)

Поєдинок між Сафіулліним та Стаховським тривав майже дві години. Тенісисти провели на корті всі три сети.

Хід гри

У першому сеті тенісисти надзвичайно впевнено грали на своїх подачах, однак у 9-у геймі Сергій дозволив росіянину зробити брейк. У наступному геймі Роман подав на партію.

У наступному сеті ситуація повторилася з точністю до навпаки: Стаховський вирвав перемогу в 10-у геймі, реалізувавши другий сет-бол.

У шостому геймі вирішального сету Стаховський вийшов вперед (4:2). Однак Сафіуллін відразу відігрався. У підсумку Стаховський виграв завдяки брейку в 10-у геймі.

Наступним суперником Стаховського стане німець Максимільян Мартерер.