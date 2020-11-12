Позиція захисника на полі не означає, що у гравця немає бомбардирського таланту. Це довів захисник данського "Люнгбю БК" Ніколай Гертсен, який забив неймовірний за красою гол.

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Цей сталося у матчі Кубка Данії, в якому "Люнгбю" грав на виїзді проти "Слагесле". На той час рахунок на табло був 0:6.

Під час подачі з кутового Гертсен пробив у падінні через себе. Та воротар зреагував на цей удар "боковими ножицями", кінчиками пальців зачепивши м'яч. Той влучив у перекладину та відлетів у поле. Якраз туди, де і перебував Гертсен. І захисник в дотик пробив ще раз. Цього разу голкіпер врятувати свою команду від пропущеного голу не встиг.

Відео неймовірного голу Гертсена у падінні

Сам матч закінчився з рахунком 0:9. В 1/8 фіналу кубка Данії пройшов "Люнгбю".

Варто додати, що цей гол Гертсена претендує на звання найкращого у 2020 році – приз імені Пушкаша.