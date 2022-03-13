Стаховський звернувся до тренера Тоттенхема, який пожалів відсторонених спортсменів Росії

Сергій Стаховський звернувся до головного тренера Тоттенхема Антоніо Конте, якому кшода російських спортсменів. Здається, що футбольний наставник не розуміє, що і хто розв'язав війну в Україні.

Стаховський: Будь ласка, прокиньтеся

Антоніо Конте відкрито підтримав російських спортсменів, яких масово відсторонили від усіх міжнародних змагань. Італійському спеціалісту стало шкода атлетів країни-агресора.

Цікаво прочитати Костюк засудила спортсменів, які обирають нейтральну позицію щодо війни в Україні

Сергій Стаховський звернувся до наставника Тоттенхема, який висловив дуже дивну позицію на підтримку Росії. На думку італійці, російські спортсмени не повинні страждати через дії Володимира Путіна. Колишній тенісист написав футбольному тренеру в інстаграмі та виклав скрін із приватних повідомлень у собі у сторіс.

Українець попросив прокинутись Конте, який зайняв якусь проросійську позицію. Стаховський у повідомленні написав, як російські окупанти знищують українські міста, життя українців перетворилось у справжнє пекло.

За словами Стаховського, усі росіяни будуть нести відповідальність за війну, яку в Україні розгорнула їх країна.

Я не впевнений, що ви розумієте ситуацію в Україні. В іншому випадку я не можу уявити, що ви б висловили жаль російським спортсменам і бізнесменам... Мільйонам українців довелося покинути свої будинки через вторгнення Росії... Мільйонам довелося пройти через пекло в їх рідних містах, поки російські літаки і артилерія їх бомбардує…Будь ласка, прокиньтеся ... Росії доведеться нести колективну провину за все руйнування і вбивства, вчинені в Україні,

– написав Сергій Стаховський.

Відзначимо, що Стаховський нещодавно закінчив професійну кар'єру тенісиста. Одразу після початку війни Сергій повернувся в Україну та поповнив ряди української армії.

Стаховський розповів, що спробував вийти на зв'язок із провідними тенісистами світу, але далеко не усі відгукнулись. Серб Новак Джокович сам написав українцю та запропонував свою допомогу. А от Рафаель Надаль та Роджер Федерер проігнорували Стаховського.