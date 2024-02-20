Розпад Росії неминучий: Стаховський розповів, якою бачить перемогу України

Український тенісист Сергій Стаховський з початку війни змінив ракетку на зброю та став на захист Батьківщини. Наразі колишній спортсмен служить у спецпідрозділі СБУ,

24 лютого виповниться друга річниця повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України. Завдяки самовідданості наших воїнів підступний ворог не зумів "захопити Київ за три дні".

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Якою бачить перемогу України Стаховський

Колишня перша ракетка України у перші дні повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Сергій не міг залишатися осторонь, коли путінські орди рухалися до його рідного Києва.

Наші воїни зупинили загарбників та відкинути їх від столиці. Проте до повної перемоги ще далеко. На думку Стаховського, Росія повинна розпастися на менші держави та перестати існувати в сучасних кордонах. Лише в такому випадку вона не буде загрожувати Україні.

"Допоки вона існує і буде існувати в таких масштабах, як зараз, вона завжди буде ворогом, і ми завжди будемо жити в умовах, що вони можуть напасти знову.

Тобто для мене наша перемога – це Росія розпадається на Московію, якийсь там регіон розміром з Україну. А далі там Кавказ, Сибір – вони розпадаються на окремі держави.

Оце для мене буде перемога України. Чи вона станеться за мого життя – не знаю. Але вона точно колись станеться", – сказав Стаховський.