Одним із найвідоміших спортсменів, які боронять Україну на передовій безперечно є експерша ракетка України Сергій Стаховський. Він у січні 2022 року закінчив кар'єру та планував проводити час із близькими та рідними людьми, проте війна значно підкорегувала його плани.

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Стаховський розповів про службу на передовій

У перші дні повномасштабного вторгнення він повернувся на Батьківщину та став у стрій. Колишній тенісист неодноразово був у найгарячіших точках та зізнавався, що був дуже близький до смерті.

Спочатку він служив у теробороні та бригаді Нацгвардії, а нині воює у складі спецпідрозділу СБУ Альфа. Спортсмен розповів, які завдання виконує з побратимами та назвав зону своєї відповідальності на фронті:

Наші групи працюють на лінії зіткнення. Працюють максимально ефективно. У нас є розрахунок міномета, є розрахунок FPV – вони можуть працювати, як у тандемі, так і автономно. Я був під'єднаний більше до частини FPV, як інженер-споряджувач дронів. Влаштовуєш бойову частину на дрон, вставляєш в неї електродетонатор, під'єднуєш до мережі та запускаєш його в повітря.

Найзапекліші бої, до яких протягом останніх місяців прикута найбільша увага українців, ведуться в Авдіївці й поблизу неї. Сергій Стаховський розповів, що виконував бойові завдання поблизу цих місць та підкреслив, що росіяни зовсім не рахуються зі своїми втратами.

"Ми були на Донецькому напрямку, так буде коректно. Застали важкі бої навколо міста, ситуація складна, хоча кількість людей, яких пі***и втрачають, шалена. Але це, від слова зовсім, їх ніяк не зупиняє.

Я брав участь в обороні Бахмута минулого року та пам'ятаю, які там шалені цифри втрат були у них. Пройшов рік і нічого не змінилося. Тобто вони максимально не акцептують своїх втрат, їм взагалі пофіг. Вони пускають людей в розхід, як хочуть", – заявив Стаховський.

Важливо. Окрім бойових завдань Сергій Стаховський також бере участь і в соціальних проєктах. Коли в нього з'являється декілька днів відпочинку, колишній спортсмен з радістю проводить майстер-класи для українських юних тенісистів.