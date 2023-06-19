24 лютого 2022 року життя всіх українців змінилося назавжди. Велика кількість людей змінила своє цивільне життя на військове. Одним з таких став і Сергій Стаховський.

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Рішення служити далося просто

Експерша ракетка України з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Сергій розповів про мотивацію служити, готовність віддати життя за Україну та свій найнебезпечніший момент на фронті.

За словами Стаховського рішення піти на фронт далося йому просто, адже відмазок (як він сам це називає) цього разу, на відміну від 2014 року, вже не було.

Для мене це дуже проста відповідь, бо я вболівав з-за кордону і займався донатами з 2014 року. У 2014-му, коли насправді мені кортіло зробити те, що зробили дуже багато моїх однолітків на той час, я того не зробив, тому що в дорозі була перша дитина (донька Таїсія народилася 30 березня 2014 року – прим.). А в мене ще була активна кар’єра, яка, можна сказати, була в достатньо хорошому діапазоні. Я ще був на старті або всередині кар’єри. І я для себе, скажімо так, придумав відмазку, що буду це робити на медійному просторі, буду донатити, заробляти гроші і передавати. І таким чином якось для себе питання "Чому я не там?" закрив. Ну або закрив частково. Тому, коли вже було питання про те, що сталося 24 лютого… Ну, по-перше, тенісна кар’єра закінчилася в січні 2022 року. А по-друге, так – троє дітей, але батько з мамою були в Києві, старший брат з дружиною і дітьми – в Києві, бабуся – в Києві. Тобто, я не розумів, як я можу залишитися десь осторонь,

– сказав Стаховський.

Про ризики на фронті та найнебезпечнішу ситуацію, яка траплялася

Один із найуспішніших тенісистів в історії України розуміє всі наслідки та ризики свого перебування на передовій, але вважає, що він нічим не кращий за інших воїнів, тому готовий віддати своє життя за Батьківщину та йти до кінця, щоб захистити її.

"Якби я був не готовий – я б там не був. Розумію наслідки, які можуть зі мною трапитися. Розумію, звісно, що мені від цього вже буде ні холодно, ні жарко, тому що мене вже не буде, але людям навколо мене буде дуже боляче. Але ж для кожної родини кожен боєць, який зараз там – це Всесвіт, і кожного дня якась родина це все зустрічає", – зазначив спортсмен.

Найнебезпечніший момент із ним стався у селі Яцьківка за Ізюмом. Зірковий тенісист був близький до найжахивіших наслідків, але все обійшлося – врятував броньований автомобіль.

Не можна сказати, що ми злякалися, тому що насправді, ти не встигаєш злякатися. Це була офіційна операція, ми заходили туди з інтернаціональним батальйоном. Ми виходили на Яцьківку з тим, що там вже орків немає – вийшло трошки не так. Ну і безпосередньо нас врятувала бронемашина, бо розрив граду був десь три метри за нами і десь півтора метри перед нами. Нас відкинуло в кювет, але бронеавтомобіль отримав, скажімо так, осколки. Нам дуще пощастило. Всі там трошки зі струсом мозку вийшли, але все ок,

– згадав Стаховський.

Варто уваги. Сергій Стаховський не єдина експерша ракетка України на фронті. Олександр Долгополов також повернувся в Україну на початку повномасштабного вторгнення та досі зі зброєю в руках боронить нашу державу.