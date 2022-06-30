Стаховський розповів, що необхідно зробити для перемоги України: у Притули головна роль

30 червня 2022 , 18:27
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Джерело:

"Укрінформ"

Колишній тенісист Сергій Стаховський розповів за яких умов Україна може наблизити свою перемогу. Він згадав відомого шоумена Сергія Притулу.

Стаховський: Поки ми робимо все, щоб не програвати

Екстенісист поділився думками, коли Україна переможе російських окупантів і що для цього необхідно зробити.

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Коли Притула назбирає на ядерну зброю,
– сказав Стаховський.

Колишній тенісист наголосив, що, на жаль, все залежить не тільки від самих українців, але і від західних партнерів.

"120 секунд. Ні, насправді мені б дуже хотілося, щоб це було щонайшвидше. Ще в березні я думав, що до кінця року ми б могли вигнати окупантів, але велика часова складова залежить не від нас, а від наших партнерів.

Якщо нададуть зброю, яка нам зможе розв’язати руки, то тоді, я впевнений, що ми будемо наступати і вичистимо нашу країну. Поки ми робимо все, щоб не програвати. А ми повинні мати змогу наступати", – додав ексгравець.

Проєкт Притули "Народний Bayraktar"

  • 22 червня на свій день народження телеведучий, шоумен, громадський та політичний діяч Сергій Притула оголосив про всеукраїнський збір коштів на "Байрактари".
  • За 7 днів команда волонтерів планувала зібрати 500 мільйонів гривень для того, щоб купити 3 "Байрактари". Однак лише за 3 дні українці зібрали 600 мільйонів гривень.
  • Безпілотники Bayraktar, на які збирав кошти волонтер Сергій Притула, Україна отримає безкоштовно.
Автор: Дарина Жданович