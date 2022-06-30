Стаховський розповів, що необхідно зробити для перемоги України: у Притули головна роль
Джерело:"Укрінформ"
Колишній тенісист Сергій Стаховський розповів за яких умов Україна може наблизити свою перемогу. Він згадав відомого шоумена Сергія Притулу.
Стаховський: Поки ми робимо все, щоб не програвати
Екстенісист поділився думками, коли Україна переможе російських окупантів і що для цього необхідно зробити.
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Коли Притула назбирає на ядерну зброю,
– сказав Стаховський.
Колишній тенісист наголосив, що, на жаль, все залежить не тільки від самих українців, але і від західних партнерів.
"120 секунд. Ні, насправді мені б дуже хотілося, щоб це було щонайшвидше. Ще в березні я думав, що до кінця року ми б могли вигнати окупантів, але велика часова складова залежить не від нас, а від наших партнерів.
Якщо нададуть зброю, яка нам зможе розв’язати руки, то тоді, я впевнений, що ми будемо наступати і вичистимо нашу країну. Поки ми робимо все, щоб не програвати. А ми повинні мати змогу наступати", – додав ексгравець.
Проєкт Притули "Народний Bayraktar"
- 22 червня на свій день народження телеведучий, шоумен, громадський та політичний діяч Сергій Притула оголосив про всеукраїнський збір коштів на "Байрактари".
- За 7 днів команда волонтерів планувала зібрати 500 мільйонів гривень для того, щоб купити 3 "Байрактари". Однак лише за 3 дні українці зібрали 600 мільйонів гривень.
- Безпілотники Bayraktar, на які збирав кошти волонтер Сергій Притула, Україна отримає безкоштовно.