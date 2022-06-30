Стаховський: Поки ми робимо все, щоб не програвати

Екстенісист поділився думками, коли Україна переможе російських окупантів і що для цього необхідно зробити.

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Коли Притула назбирає на ядерну зброю,

– сказав Стаховський.

Колишній тенісист наголосив, що, на жаль, все залежить не тільки від самих українців, але і від західних партнерів.

"120 секунд. Ні, насправді мені б дуже хотілося, щоб це було щонайшвидше. Ще в березні я думав, що до кінця року ми б могли вигнати окупантів, але велика часова складова залежить не від нас, а від наших партнерів.

Якщо нададуть зброю, яка нам зможе розв’язати руки, то тоді, я впевнений, що ми будемо наступати і вичистимо нашу країну. Поки ми робимо все, щоб не програвати. А ми повинні мати змогу наступати", – додав ексгравець.

Проєкт Притули "Народний Bayraktar"