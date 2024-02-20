Одним из самых известных спортсменов, которые защищают Украину на передовой бесспорно является экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский. Он в январе 2022 года закончил карьеру и планировал проводить время с близкими и родными людьми, однако война значительно подкорректировала его планы.

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Стаховский рассказал о службе на передовой

В первые дни полномасштабного вторжения он вернулся на Родину и стал в строй. Бывший теннисист неоднократно был в горячих точках и признавался, что был очень близок к смерти.

Сначала он служил в теробороне и бригаде Нацгвардии, а сейчас воюет в составе спецподразделения СБУ Альфа. Спортсмен рассказал, какие задачи выполняет с побратимами и назвал зону своей ответственности на фронте:

Наши группы работают на линии соприкосновения. Работают максимально эффективно. У нас есть расчет миномета, есть расчет FPV – они могут работать, как в тандеме, так и автономно. Я был подключен больше к части FPV, как инженер-распорядитель дронов. Устраиваешь боевую часть на дрон, вставляешь в нее электродетонатор, подключаешь к сети и запускаешь его в воздух.

Самые ожесточенные бои, к которым в течение последних месяцев приковано наибольшее внимание украинцев, ведутся в Авдеевке и вблизи нее. Сергей Стаховский рассказал, что выполнял боевые задачи вблизи этих мест и подчеркнул, что россияне совсем не считаются со своими потерями.

"Мы были на Донецком направлении, так будет корректно. Застали тяжелые бои вокруг города, ситуация сложная, хотя количество людей, которых пи***ы теряют, безумная. Но это, от слова совсем, их никак не останавливает.

Я участвовал в обороне Бахмута в прошлом году и помню, какие там бешеные цифры потерь были у них. Прошел год и ничего не изменилось. То есть они максимально не акцептируют своих потерь, им вообще пофиг. Они пускают людей в расход, как хотят", – заявил Стаховский.

Важно. Кроме боевых задач Сергей Стаховский также участвует и в социальных проектах. Когда у него появляется несколько дней отдыха, бывший спортсмен с радостью проводит мастер-классы для украинских юных теннисистов.