Легендарна тенісистка Серена Вільямс з'явилася у промо-ролику до серіалу "Аватар: Легенда про Аанга". Він вийде цього місяця, пише 24 Канал.

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Роль Серени у ролику

Варто відзначити, що Серена Вільямс-молодша озвучувала невелику роль у оригінальному мультсеріалі 2005 року, і це стало основою для нового проекту.

Після US Open 2022 Серена завершила свою тенісну кар'єру.

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Що відомо про легендарну тенісистку

Тенісистка з вражаючими досягненнями, що перевершують багатьох інших, Серена Вільямс відзначається своїм унікальним внеском у світ тенісу.

За свою кар'єру вона здобула 23 одиночні титули на турнірах великого шолома. Також варто відзначити її успіхи у парному розряді, де вона вигравала 14 турнірів в компанії зі своєю сестрою Вінус.

У 2012 році Вільямс здобула своє перше олімпійське "золото" у Лондоні, а з Вінус вона також розділяє три інші найпрестижніші медалі. Також варто нагадати її лідерство у світовому рейтингу WTA, яке вона вперше здобула у 2002 році. За кількістю тижнів на першому місці рейтингу, Серена займає третю позицію в історії.

Її останнім виступом став для неї US Open, де вона виходила на корт шість разів як переможниця.

