Вони будуть чекати, щоб помститися, – Стаховський про російську загрозу в майбутньому
Джерело:Football Hub
Колишній тенісист Сергій Стаховський продовжує воювати з окупантами на інформаційному фронті. Він розповів про подальші дії росіян у разі програшу у війні.
Стаховський: Росіяни – маленькі люди
За словами тенісиста, те, що європейський народ втомився від війни є цілком нормальним, проте головне – аби не втомлювалися влади цих держав.
Варте уваги Насправді мені соромно, – Стаховський про початок війни з росією у 2014-му
"Нам головне, щоб не втомилися влади держав. Те, що люди втомлюються – це нормально. Їм треба дбати про себе. Держави мають можливість, фінансову змогу, і, головне, політичну можливість нас підтримувати, додавати нам зброї і грошей. Якщо Росія буде стояти на кордоні з Європою, то це буде ненадовго", – зазначив Стаховський.
Також він переконаний, що російська агресія, на жаль, може переслідувати українців довгий час.
На десятки років. Якщо ми їх вибиваємо з нашої території і вони не розпадаються, десятки років. Росіяни – маленькі люди. Вони будуть жити пригніченими, що вони програли і будуть чекати на час, щоб помститися. Це страшно, але ми до цього маємо готуватися,
– додав Сергій.
Діяльність тенісиста у період повномасштабної війни
- Стаховський після 24 лютого відразу повернувся до України. Сам спортсмен проживає в Угорщині. А на момент повномасштабного вторгнення він був на відпочинку в Дубаї.
- Він взяв до рук зброю, аби захистити країну він російських окупантів. Тенісист патрулював Київ. Також він був на Харківщині та інших містах, які страждають від обстрілів росіян.
- Наразі Стаховського звільнили від військових обов'язків, проте він перебуває в резерві та у будь-який момент може повернутися до служби.
- Також він разом з Олександром Долгополовим їздили до Бахмута, аби відвезти допомогу українським військовим.
- Нещодавно Стаховський зіграв у благодійному матчі, який організовувала перша ракетка світу Іга Швьонтек у Кракові.