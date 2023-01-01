"Яке щастя, що не треба боксувати з цим д*білом": Стаховський розніс чергову витівку Ломаченка

Колишній український тенісист Сергій Стаховський відреагував на чергову провокацію Василя Ломаченка. Боксер продовжує захищати проросійську церкву.

Повномасштабна військова агресія Росії змінила ставлення багатьох громадян України до північного сусіда. Розбомблені росіянами міста, тисячі загилиблих мирних українців, здавалося, показали, ким є насправді народ РФ. Але це не про Василя Ломаченка.

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Стаховський назвав Ломаченка д*білом

Прославлений боксер продовжує захищати проросійських попів, і навіть публікувати їх провокативні заяви. На зашкварне відео Ломаченка відреагував колишній тенісист Сергій Стаховський.

"Яке щастя, що я маю зброю, і не треба боксувати з цим д*білом. Васю, боже тебе бережи, щоб я тебе не зустрів", – прокоментував Стаховський скандальне відео.

Коментар екстенісиста / скріншот з інстаграму Стаховського

На думку колишньої першої ракетки України, заявами Ломаченка повинні зайнятися українські спецслужби. Таку думку Стаховський опублікував у Twitter.

Василь Ломаченко... За тобою підвал плаче... Сподівайся на Бога, тому що в Україні тобі буде складно,

– написав Стаховський.

Зазначимо, що боксер з початку війни повернувся в Україну і навіть вступив до лав місцевої територіальної оборони. Заради захисту рідного міста від окупантів Ломаченко відмовився від поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Джорджем Камбососом.

Ломаченко на захисті московських попів