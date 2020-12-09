Стадіон "Ювілейний" в Сумах продадуть з аукціону. Придбати його можна за 5,4 мільйона гривень.

Про продаж стадіону "Ювілейний" в Сумах повідомляє Міністерство юстиції України. Там вказано, що сам стадіон є арештований.

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На електронному аукціоні OpenMarket виставлено корпоративні права в статутному капіталі ТОВ "Сумиспортінвест" в розмірі 99,9824198552223%, якому і належить футбольний стадіон "Ювілейний" в центрі міста Суми.

Стартова ціна – 5 438 418 гривень.

Аукціон планують провести 30 грудня 2020 року

Що варто знати про стадіон "Ювілейний" в Сумах

Споруду було введено в експлуатацію 20 вересня 2001 року. Загальна площа стадіону "Ювілейний" становить 7540,7 метра квадратних, що дозволяє вмістити 25830 глядачів. Кожне місце обладнане пластиковими сидіннями та перебуває під навісом (за винятком перших рядів нижнього ярусу).

Команди УПЛ в Сумах немає. Там матчі чемпіонату тимчасово проводив донецький "Олімпік", але згодом відмовився від цього.

Стадіон приймав фінали Кубка України. А також матчі місцевої команди "Суми", яка грала в нижчих лігах.

Які ще стадіони в Україні виставляли на аукціон

Стадіон "Ювілейний" в Сумах – не перший, який продають на аукціоні. Найбільш відома історія одеського стадіону "Чорноморець". Його продали лише з 21-ї спроби. І якщо перший раз його хотіли продати на аукціоні за 1,14 мільярда гривень, то вдалося виручити за нього лише 193,8 мільйона гривень.

При цьому окрім самого футбольного поля та трибун, туди також входять готель з підземним паркінгом, бізнес-центр, ресторани, фітнес-зал, музей та клубний магазин. Загальна площа – понад 80 тисяч метрів квадратних.