З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти знищили чимало спортивної інфраструктури. Одним із найбільш постраждалих міст, звісно ж, став героїчний тимчасово окупований Маріуполь.

Навесні 2023 року на стадіоні імені Бойка окупанти здійснили справжній шабаш. Російські фанати відвідали арену, де до повномасштабного вторгнення свої домашні матчі грав футбольний клуб Маріуполь, там вони вишуковувались на газоні, співали пісні та влаштували стрілянину.

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Так виглядає "освобождєніє"

Проте багатьох із них карма вже настигла. Велика кількість тих ультрас воювала у складі батальйону "Еспаньола", але ЗСУ добре знають свою справу, тому їх ряди суттєво порідшали, спочатку у серпні, а пізніше й вересні 2023 року.

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Тепер у мережі з'явилося ше одне відео з понівеченим спортивним об'єктом Маріуполя. Відомий журналіст та блогер Денис Казанський, який є уродженцем Донецька, показав, як після приходу на українську землю загарбників виглядає стадіон "Азовець". На ньому грали раніше дитячі та юнацькі місцеві команди, нині ж повна розруха…

Дивіться відео зі зруйнованим стадіоном "Азовець"

. З початку повномасштабного вторгнення футбольний клуб Маріуполь тимчасово припинив свої виступи. Після окупації міста росіяни одразу показали своє обличчя – вони намагалися вкрасти автобуси футбольного клубу, посилаючись на на наказ так званого нового "мера" Маріуполя.

Чекаємо, коли таке ж "освобождєніє" відбудеться і на території так званої Росії, а Маріуполь обов'язково повернеться під синьо-жовтий стяг, тримайся, рідний...