Весной 2023 года на стадионе имени Бойка оккупанты совершили настоящий шабаш. Российские фанаты посетили арену, где до полномасштабного вторжения свои домашние матчи играл футбольный клуб Мариуполь, там они выстраивались на газоне, пели песни и устроили стрельбу.

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Так выглядит "освобождение"

Однако многих из них карма уже настигла. Большое количество тех ультрас воевало в составе батальона "Эспаньола", но ВСУ хорошо знают свое дело, поэтому их ряды существенно поредели, сначала в августе, а позже и сентябре 2023 года.

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Теперь в сети появилось еще одно видео с разрушенным спортивным объектом Мариуполя. Известный журналист и блогер Денис Казанский, уроженец Донецка, показал, как после прихода на украинскую землю захватчиков выглядит стадион "Азовец". На нем играли раньше детские и юношеские местные команды, сейчас же полная разруха…

Смотрите видео с разрушенным стадионом "Азовец"

Справка. С начала полномасштабного вторжения футбольный клуб Мариуполь временно прекратил свои выступления. После оккупации города россияне сразу показали свое лицо – они пытались украсть автобусы футбольного клуба, ссылаясь на приказ так называемого нового "мэра" Мариуполя.

Ждем, когда такое же "освобождение" состоится и на территории так называемой России, а Мариуполь обязательно вернется под сине-желтый флаг, держись, родной...