У США заявили про можливі плани Росії зірвати проведення Олімпіади в Токіо

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) попередило про потенційні загрози, з якими можуть зіткнутися учасники літніх Олімпійських ігор в Токіо.

Атака російських хакерів на Олімпійські ігри

У ФБР заявили, що російські хакери регулярно зривали проведення Олімпійських ігор, починаючи з 2016 року.

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Під час Олімпіади-2016 російські хакери викрали медичні карти американських спортсменок Сімони Байлс і Серени Вільямс, а в 2018 році – завадили продажу квитків під час церемонії відкриття. У цьому ж році, експерти з кібербезпеки побоюються того, що російські хакери в черговий раз спробують перешкодити проведенню Олімпійських ігор.

ФБР, зі свого боку, попереджає організаторів про те, що хакери можуть спробувати зірвати і Токійські гри.

"Сьогодні ФБР не відомо про будь-якої конкретної кіберзагрози проти цих Олімпійських ігор, але закликає партнерів зберігати пильність", – зазначає пресслужба органу.