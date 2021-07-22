Атака российских хакеров на Олимпийские игры

В ФБР заявили, что российские хакеры регулярно срывали проведение Олимпийских игр, начиная с 2016 года.

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Во время Олимпиады-2016 российские хакеры похитили медицинские карты американских спортсменок Симоны Байлс и Серены Уильямс, а в 2018 году – помешали продажи билетов во время церемонии открытия. В этом же году, эксперты по кибербезопасности опасаются того, что российские хакеры в очередной раз попытаются помешать проведению Олимпийских игр.

ФБР, со своей стороны, предупреждает организаторов о том, что хакеры могут попытаться сорвать и Токийские игры.

"Сегодня ФБР не известно о какой-либо конкретной киберугрозы против этих Олимпийских игр, но призывает партнеров сохранять бдительность", – отмечает пресс-служба органа.