Інцидент трапився в четвер, 30 вересня. Російські спортсмени зі своїм тренером мали зробити пересадку в Амстердамі. Але половину команди, включно з головним тренером зняли з рейсу.

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В соцмережах опублікували відео, на якому тренер російської команди Дзамболат Тедеєв та ще декілька спортсменів йдуть аеропортом в супроводі охорони.

При цьому тренер постійно скаржився, що це "бєзпрєдєл" та "замовна акція опонентів". Однак жодним чином не згадав про той факт, що висадили їх з літака, коли вони відмовилися одягти захисні маски під час польоту. При цьому що зверталися до них з таким проханням двічі.

Російській делегації ніч довелося провести в аеропорту. На наступний день вони таки змогли дістатися до Осло.