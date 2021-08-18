Шалений удар повалив бейсболіста

Неприємний для Бессітта інцидент стався у дебюті поєдинку, коли на табло горіли нулі. Кріс, який виступає на позиції пітчерf, намагався вибити з гри бейсболіста Вайт Сокс Браяна Гудвіна.

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Бессітт кинув м'яча, який Гудвін відбив прямо йому в голову. Отримавши важкий удар по голові, гравець упав на землю.

Гра відразу була призупинена, а партнери Бессітта попросили допомоги у медиків.

Виявилося, що Гудвін влучив в око Бессітту. Приблизна швидкість м'яча під час попадання в обличчя склала 160 кілометрів на годину.

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Бейсболіст не зміг самостійно покинули майданчик, тому його вивезли на реанімобілі. Згодом Бессітт відправився у лікарню.

Боб Мелвін, менеджер Окленд Атлетікс, заявив, що бейсболіст при свідомості. Разом з тим, Бессітт потребує подальшого обстеження.