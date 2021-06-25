Під час одного з інінгів пітчер (гравець, який подає) влучив в бік беттера (гравець, який відбиває м'яч битою). Останній почав висловлювати своє невдоволення, що не сподобалося кетчеру (гравець, який ловить м'яч). Саме між ними розпочалася бійка, до якої одразу долучилися і решта гравців.

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В хід пішли не лише кулаки, але й ноги.

Арбітрам та охороні знадобилося декілька хвилин, щоб вгамувати забіяк.

Відео першої бійки між гравцями

Та невдовзі гравці влаштували ще одну бійку. І знову причиною став кидок м'яч в бік беттера. Та цього разу той вирішив одразу вдатися до "силового вирішення питання". Він кинув биту в суперника. А після цього і шолом.

Гравці обох команд знову кинулися на поле. Хтось – битися, інші – вгамовувати гравців. І коли б здавалося, що всі вже заспокоїлися (хоча стали великою ватагою разом), два гравці знову почали битися. І бійка спалахнула з новою силою.

Відео другої бійки бейсболістів на полі

Після цього матчу керівництво ліги винесло покарання для гравців обох клубів. Декого відсторонили від гри та оштрафували на чималі суми. Найбільше отримав саме Гутьєррес – відсторонення на 10 матчів та штраф у 300 мінімальних зарплат (42,5 тисячі мексиканських песо). Таке велике покарання – за спробу вдарити суперника битою. Якби він таки влучив по супернику, його могли б виключити з ліги.