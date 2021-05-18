Бейсболісту розбили ніс

Під час матчу проти Атланти Брейвс гравець Нью-Йорк Метс Кевін Піллар отримав м'ячем у голову.

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Інцидент стався, коли Метс лідирували 1:0. Перед сьомим іннінгом відбивати у складі Нью-Йорка мав саме Піллар. Проти нього Брейвс виставили пітчера Джейкоба Вебба.

Вебб намагався вибити Піллара з гри, але схибив і влучив у ніс супернику. Той одразу впав на газон, хоча згодом підійнявся.

Швидкість, з якою пітчер Брейвс кинув м'яч, склала 151 кілометр на годину. Вебб, який влучив у Піллара, відразу після кидка схопився за голову та присів.