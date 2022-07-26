Ми не могли нікого вкрасти, – Срна про прихід Йовічевіча у Шахтар

Директор Шахтаря Даріо Срна прокоментував критику на адресу нового головного тренера команди Ігоря Йовічевіча. Також він поділився головними завданнями, які постали перед новим коучем.

Срна: Не буду опускатися на рівень Дніпра-1

За словами директора донецької команди, хорватський фахівець за своїм стилем підходить "гірникам". Він вважає, що перехід Йовічевіча не передбачає жодних порушень.

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"Його запрошення було ініціативою клубу. Тренер, який своїм стилем підходить Шахтарю. Він показав свою роботу в Дніпрі-1, Карпатах, Динамо Загреб. Він заслуговує бути в Шахтарі.

Ми не могли нікого вкрасти. У Йовічевіча контракт закінчився 30 червня. Це єдина правда. Цей документ може побачити будь-яка футбольна людина. Тому ми спокійні. Не буду опускатися на рівень Дніпра-1, комусь відповідати. Ми – Шахтар, рухаємося лише вперед", – наголосив Срна.

Також він розповів, які завдання постали перед Йовічевічем у Шахтарі.

Йому буде складно, ми допомагаємо. Впевнений, що разом буде успіх. Будується нова молода команда. Потрібен час та терпіння. Запевняю, Шахтар буде там, де він заслуговує бути,

– додав директор Шахтаря.

Що відомо про перехід Йовічевіча в Шахтар