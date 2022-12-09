Срна зробив сміливий прогноз про можливий успіх екстренера Шахтаря у Лізі чемпіонів

Роберто Де Дзербі обрав шлях втікача та завчасно покинув донецьку команду. Італійський спеціаліст не зміг продовжити нормально працювати у Шахтарі через повномасштабну війну.

Шахтар та Роберто Де Дзербі розірвали співпрацю за згодою обох сторін. Хоча на момент прощання в італійця ще був рік контракту з "гірниками". Але повномасштабне вторгнення змінило плани обох сторін.

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Срна: Для мене він номер один

Разом із ним команду покинув увесь тренерський штаб.

Однак навіть після такого у донецькій команді тепло відгукуються про вже екстренера "гірників". Директор Шахтар з футболу Даріо Срна зробив сміливу заяву про успіхи донеччан на євроарені, якби команда продовжила грати під керівництвом Де Дзербі.

Легенда клубу Срна навіть заговорив про стадію 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, звідки Шахтар вилетів вже під керівництвом Ігоря Йовічевіча.

Останні 9 місяців були нелегкими через війну. Ми так живемо 8 років. Наша сильна сторона – президент, який любить футбол і витрачає багато грошей. Мені також шкода Де Дзербі, це була б надзвичайна подорож, яка, я впевнений, привела б нас до півфіналу Ліги чемпіонів,

– заявив директор з футболу.

Цікаво, що Срна заінтригував словами, що дороги донецького клубу з італійським наставником до кінця так і не розійшлись.

"Я працював пів року з Де Дзербі, і для мене він номер один. Наша історія не закінчилась. Сьогодні непросто грати в Україні, але ми завжди будемо грати і сподіватися, що війна скоро закінчиться. Україна повинна перемогти Росію за підтримки всіх держав", – додав Срна.

Нагадаємо, що Де Дзербі пробув у тренерському кріслі Шахтаря з кінця травня 2021-го по 11 липня 2022-го. На чолі з Роберто клуб провів 30 матчів.

Італійський тренер два місяці пробув без клубу, а вже у середині вересня 2022-го став головним наставником англійського Брайтона. Його контракт із новою командою розрахований до кінця червня 2026 року. Але справи в АПЛ йдуть у Де Дзербі не найкращим чином – 4 поразки у 9 матчах при 3 перемогах та 2 мирових.

"Чайки" після 14 зіграних поєдинків посідає 7-ме місце у турнірній таблиці АПЛ.

У груповому раунді Ліги чемпіонів Шахтарем керував вже колишній тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч. Хорват не залишив клуб без євровесни. "Гірники" продовжать виступи на євроарені у плей-офф Ліги Європи.

За 6 матчів донеччани, які залишились майже без легіонерів, набрали 6 очок у групі з Реалом, Лейпцигом та Селтіком.