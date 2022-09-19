Де Дзербі – новий головний тренер Брайтона

Роберто Де Дзербі став головним тренером Брайтона. Його контракт з англійським клубом розрахований на 4 роки.

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43-річний фахівець ще повинен отримати дозвіл на роботу в Англії. Це ж стосується і його асистентів.

На знак поваги до королеви Єлизавети II клуб відклав офіційне представлення Роберто ЗМІ до 20 вересня.

Про колишнього тренера шахтаря висловився технічний директор Брайтона Девід Вейр.

"Роберто продемонстрував свої безсумнівні здібності своєю роботою в Італії та Україні. Те, чого він досяг з Сассуоло, безумовно, виділяється.

Після свого короткого періоду в Шахтарі він насолоджувався подальшим успіхом, привівши клуб до кубкового успіху та очолювання турнірної таблиці чемпіонату України до того, як війна раптово припинила його перебування там", – прокоментував Вейр призначення Де Дзербі.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Брайтона Грем Поттер очолив Челсі.

Цікаво. Після 6 зіграних матчів Брайтон йде 4-м в АПЛ, маючи у своєму активі 13 очок.

Де Дзербі очолював Шахтар з травня 2021 року по липень 2022-го.