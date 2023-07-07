Порівняв зі 100 мільйонами Мудрика: у Шахтарі анонсували грандіозний трансфер голкіпера

Все більше чуток з'являється навколо Анатолія Трубіна. Його гра на молодіжному Євро-2023 ще збільшила цей інтерес до українського воротаря.

Анатолію Трубіну приписують інтерес зі сторони не лише Інтера, а й двох топів АПЛ – МанСіті та Челсі. Однак зацікавленість італійського клубу є найбільш реальною.

До теми Шахтар повісив серйозний цінник на Трубіна: він може відлякати топ-грандів Європи

Срна: Він воротар майбутнього

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна прокоментував інформацію про зацікавленість "нерадзуррі" до їх вихованця. Функціонер "гірників" назвав Трубіна один із найкращих воротарів Європи. У своєму віці (1 рік) Анатолій вже має за своєю спиною великий багаж досвіду (зокрема 17 зіграних матчів у Лізі чемпіонів), хоча ще доволі молодий.

Срна запевнив, що Анатолій готовий до переходу у великий клуб, назвавши три країни – Італію, Англію та Францію. Колишній капітан Шахтаря розповів, за яких умов Трубін перейде в іншу команду. Але точно ціни за трансфер Анатолія Срна на став називати.

Він воротар майбутнього. У нього багато пропозицій, і ми спілкуємося із багатьма клубами, але всі повинні розуміти одне: якщо він залишить Шахтар, він перейде до топ-клубу за топ-ціну. Як було із Мудриком і як буде в майбутньому із Судаковим, Бондаренком чи Матвієнком. Ті, хто хочуть гравця, вирішують скільки запропонувати, а ми відповідаємо, гарна ця сума чи ні. На цей час Трубін грає на чемпіонаті Європи (Україна вже програла Іспанії в 1/2 фіналу Євро-2023 – 24 Канал) і в нього все добре в Україні. І є інтерес не лише до нього, а й до трьох інших топ-гравців, про яких я згадав і які стануть частиною майбутнього європейського футболу,

– розповів Срна.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ фігурувала інформація про великі фінансові забаганки "гірників", які можуть відкликати усіх претендентів на 21-річного голкіпера збірної України.

Хоча перед цим повідомлялось, що Інтер готові віддати за Анатолія Трубіна 15-20 мільйонів євро. Також була інформація про 10 мільйонів. А це дуже далеко від тієї ціни, яку потім називали за трансфер українського голкіпера.

За даними Transfermarkt, Трубін коштує 22 мільйони євро (найдорожчий футболіст УПЛ). Також відзначимо, що агенція Трубіна підтвердила інтерес з боку Інтера. Однак для того, щоб придбати Анатолія, потрібно гарантувати йому статус першого номера у команді.

Контракт Трубіна з Шахтарем спливає 30 червня 2024 року. У минулому сезоні-2022/2023 Анатолій відіграв у помаранчево-чорній футболці 38 матчів (14 "сухих"), у яких пропустив 40 голів.