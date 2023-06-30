Вже декілька днів у ЗМІ фігурує інформація про інтерес "нерадзуррі" до голкіпера збірної України та донецького Шахтаря. Трубін начебто має стати заміню Андре Онана, який перейде в МЮ. Агенція "Part Of The Game", яка обслуговує Анатолія Трубіна підтвердила чутки про Інтер.

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Це вже не просто чутки

Представник агенції відповів, що не лише Інтер "полює" на українського голкіпера. Перемовини тримають і стосуються ще двох клубів із Англії.

Головна умова для претендентів, так це те, аби Трубін був першим номером у новому клубі. Наразі ціна на трансфер Анатолія ще не встановлена.

Інтер виявляє інтерес до Трубіна. Переговори ще тривають і стосуються двох клубів. Крім того, є ще два англійські клуби, які хочуть Анатолія. Для нас важливою умовою є те, щоб він був першим воротарем. Щойно це буде узгоджено, наш клієнт вибере наступний пункт призначення. Ціна на Трубіна ще не встановлена,

– розповів один із представників "Part Of The Game".

Раніше була інформація, що Челсі придивляється до 21-річного воротаря "гірників". "Аристократи" можуть бути одним із цих двох клубів зі слів представника Трубіна.

Також повідомлялось, що Інтер може викласти за Анатолія 15-20 мільйонів євро. Але є й чутки про 10 мільйонів, враховуючи те, що у голкіпера у вкінці червня 2024-го спливає контракт із Шахтарем.

До слова. На порталі На порталі Transfermarkt вартість Трубіна складає 22 мільйони євро.

У минулому сезоні Трубін провів за Шахтар 38 матчів (14 поєдинків зіграв на нуль), у яких пропустив 40 голів.

Наразі Анатолій грає за "молодіжку" України на Євро-2023. Вже 2 липня команда Руслана Ротаня зіграє у чвертьфіналі турніру проти грізної Франції. До плей-офф "синьо-жовті" вийшли із другого місця групи "В".