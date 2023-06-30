Українським голкіпером цікавиться не лише італійський Інтер. До слова, представник Анатолія Трубіна підтвердив інтерес від "нерадзуррі".

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Топ-претендент на українського голкіпера

Також він повідомив про зацікавленість двох англійських клубів у послугах воротаря Шахтаря. Однак в агенції "Part Of The Game" не стали розголошувати назви цих команд. Лише знаємо, що вони представники Англії.

Хоча раніше була інформація, що Трубін зацікавив клуб свого друга Михайла Мудрика – Челсі.

Тепер ж стала відома назва другого англійського клубу. Ним став Манчестер Сіті, за який раніше виступав інший українець Олександр Зінченко.

"Містяни" пильно стежать за грою українського голкіпера, який наразі захищає володіння молодіжної збірної України на Євро-2023. Анатолій вже брав участь у двох матчах "синьо-жовтих" після ігор за дорослу національну команду Сергія Реброва.

Зазначається, що у МанСіті найреальніші шанси підписати Трубіна. Команда Пепа Гвардіоли шукають того, хто може замінити у воротах 30-річного Едерсона та 31-річного Ортегу.

За скільки можуть продати Трубіна

У ЗМІ фігурувала різна інформація щодо вартості трансферну Трубіна. Повідомлялось, що Інтер готовий викласти за українця 15-20 мільйонів євро, але були й чутки про 10 мільйонів.

Натомість оновлена вартість Трубіна (за даними Transfermarkt) складає 22 мільйони євро. Цікаво, чи зможе Шахтар не менше виручити за свого 21-річного воротаря?

До слова. Трубін у сезоні-2022/2023 провів за Шахтар 38 поєдинків, у яких 40 разів виймав м'яч із власної сітки воріт та відіграв 14 матчів на нуль. Контракт Анатолія з "гірниками" спливає 30 червня 2024 року.