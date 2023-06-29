Челсі зацікавлений у придбанні Анатолія Трубіна. Та от голкіперу прийдеться добре попрацювати у стані лондонського колективу.

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Українець нарозхват

"Пенсіонери" уже встигли добряче попрацювати у літнє трансферне вікно, зокрема, клуб покинула низка у минулому провідних футболістів, таких як Каліду Кулібалі (Аль-Хілаль), Н'Ґоло Канте (Аль-Іттіхад), Матео Ковачіч (Манчестер Сіті) та інші. Серед футболістів, які покинули "аристократів" опинився і другий голкіпер команди Едуард Менді, який перейшов у Аль-Ахлі. Таким чином у Челсі з'явилося вакантне місце воротаря. Сам ж лондонський колектив перейшов у активний пошук стража воріт.

Як повідомляє найвідоміший у світі інсайдер Фадріціо Романо, Челсі зацікавлений у послугах українського футболіста Анатолія Трубіна. "Пенсіонери" не збираються забирати у Кепи Аррісабалаги місце основного голкіпера команди, проте шукають перспективного воротаря, який зможе скласти серйозну конкуренцію іспанському виконавцю, що в майбутньому може перерости у "зміну ролей у команді". Також варто відзначити, що Челсі не має наміру витрачати на Трубіна "божевільних грошей".

Нагадаємо, що у послугах Анатолія також зацікавлений фіналіст Ліги чемпіонів міланський Інтер, який шукає заміну Андре Онані, який найближчим часом може перебратися у стан Манчестер Юнайтед. "Змії" навряд захочуть розщедритися на купівлю перспективного голкіпера, оскільки готові виплатити за Трубіна близько 15 мільйонів євро, у той момент як Transfermarkt оцінює українця у 22 мільйони євро.

Варто відзначити, що у послугах перспективного голкіпера також зацікавлена Севілья та Бенфіка.

До речі. У минулому сезоні Трубін провів 38 матчів за Шахтар, у яких пропустив 40 голів і 14 разів відіграв "на нуль".